10-летний мальчик из Рубцовска попал под колеса авто и сбежал с места ДТП

В Рубцовске на ул. Громова, в районе дома № 16 ребенок попал под колеса автомобиля. Инцидент произошел 12 января.

10-летний мальчик перебегал дорогу от магазина к дому. После ДТП ребенок встал и сбежал. Водитель остановился, но после того, как мальчик скрылся, автомобилист также решил уехать с места инцидента. Ребенка позже нашли, а водителя пока не могут.

"С целью установления обстоятельств произошедшего убедительная просьба к водителю, причастному к данному происшествию, гражданам, которые располагают какой-либо информацией по данному факту, обратиться в ОГИБДД МО МВД России "Рубцовский", – сказано в сообщении ГИБДД.

Ранее amic.ru писал о том, что в Барнауле ищут водителя такси, который сбил девочку и скрылся с места происшествия. Наезд на пешехода произошел 10 января около 17 часов на улице Смирнова в районе здания № 76.