10-летний мальчик из Рубцовска попал под колеса авто и сбежал с места ДТП

В Рубцовске на ул. Громова, в районе дома № 16 ребенок попал под колеса автомобиля. Инцидент произошел 12 января.
10-летний мальчик перебегал дорогу от магазина к дому. После ДТП ребенок встал и сбежал. Водитель остановился, но после того, как мальчик скрылся, автомобилист также решил уехать с места инцидента. Ребенка позже нашли, а водителя пока не могут.
"С целью установления обстоятельств произошедшего убедительная просьба к водителю, причастному к данному происшествию, гражданам, которые располагают какой-либо информацией по данному факту, обратиться в ОГИБДД МО МВД России "Рубцовский", – сказано в сообщении ГИБДД.
Ранее amic.ru писал о том, что в Барнауле ищут водителя такси, который сбил девочку и скрылся с места происшествия. Наезд на пешехода произошел 10 января около 17 часов на улице Смирнова в районе здания № 76.
Комментарии
вот это подстава. да и раз убежал, скорее всего сам виноват, перебегал в неположенном месте. водитель посчитал, что травм нет у ребенка и поехал
сейчас тут начнется - неправильные переходы, в неправильных местах, а не там, где удобно ходить. отсутствие лежачих полицейских, пешеходных светофоров и т.д.
ну раз все смылись то и забыть все
Мальчик-киборг, а на самом деле, люди в шоковом состоянии убегают, отползают от опасности, а потом находят у себя переломы, которые в тот момент даже не болели из-за шока.
Как забыть то - порядочный гражданин уведомил дежурного, который зафиксировал наезд на НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ! Начальник прочитал и издал указ. Тепереча мальчика на учет, родителю штраф, таксисту ходить полтора года пешком Сель ави
Амик ну блин фотку нашли.
11:48
- гость -
Амик ну блин фотку нашли.
Нормальная фотка. На ней явно руки не мальчика, а скорее всего взрослого мужчины, возможно в дупель пьяного(а почему бы и нет?).
оторванные руки на асфальте норм