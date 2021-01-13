Эксперты назвали особенности протекания "британского" штамма коронавируса у детей

"Британский" штамм коронавируса протекает у детей с рядом отличительных симптомов. Около половины заболевших детей чувствуют усталость и становятся более замкнутыми.

Как пишет Express, у младенцев заболевание может проявляться в приступах истерики и плача. При этом большинство несовершеннолетних пациентов отмечают боли в голове и животе, а потому врачи рекомендуют родителям узнавать у своих детей, не имеют ли они данных симптомов.

Также у заразившихся несовершеннолетних отмечается повышенная температура и боль в горле, а около 35% заболевших малышей страдают от потери аппетита.

Напомним, что ранее российские ученые опубликовали препринт, в котором описали случай пациентки, в организме которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций. Часть изменений генома совпадает с "британским" штаммом COVID-19.