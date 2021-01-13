Жесткое ДТП произошло на федеральной трассе в Алтайском крае. Есть пострадавший

Два автомобиля столкнулись на 78-м километре автодороги А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан в Топчихинском районе.

Судя по кадрам видеозаписи, опубликованной очевидцем в паблике "Инцидент Барнаул", после столкновения машины выкинуло на обочину. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, предварительно установлено, что 28-летний водитель Ford Focus не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Accent под управлением 74-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал пожилой водитель, которого с травмами различной степени тяжести доставили больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщил amic.ru, утром 13 января два микроавтобуса и два легковых автомобиля столкнулись в районе автовокзала в Бийске.