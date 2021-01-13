Жесткое ДТП произошло на федеральной трассе в Алтайском крае. Есть пострадавший

Два автомобиля столкнулись на 78-м километре автодороги А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан в Топчихинском районе.
Судя по кадрам видеозаписи, опубликованной очевидцем в паблике "Инцидент Барнаул", после столкновения машины выкинуло на обочину. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, предварительно установлено, что 28-летний водитель Ford Focus не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Accent под управлением 74-летнего водителя.
В результате ДТП пострадал пожилой водитель, которого с травмами различной степени тяжести доставили больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.
Как ранее сообщил amic.ru, утром 13 января два микроавтобуса и два легковых автомобиля столкнулись в районе автовокзала в Бийске.
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Почему водитель-очевидец, видеорегистратор которого заснял последствия аварии, не выполнял требование ПДД?
Требования П.3.3. Правил дорожного движения:
Приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости.
А, судя по видео, водитель промчался мимо машины ГАИ, стоящей с включенными проблесковыми огнями, совершенно не снижая скорости.