Легковушка столкнулась со снегоуборочной машиной в Барнауле

Toyota столкнулась со снегоуборочной машиной на шоссе Ленточный бор в Барнауле. Проезд организовали по встречной полосе.

Согласно видеозаписи, которую опубликовал очевидец в сообществе "Инцидент Барнаул", после столкновения иномарку развернуло боком и она заблокировала проезжую часть. Рядом с местом аварии стоит еще один автомобиль, который, вероятно, также стал участником происшествия. Подробности аварии в ГИБДД пока не уточняют.

Как ранее сообщил amic.ru, 11 января три человека пострадали в результате аварии с участием двух легковых автомобилей и снегоуборочной машины в Первомайском районе Алтайского края. Инцидент произошел на третьем километре объездной дороги Р-256.