Российские банки не хотят объяснять причины отказов в выдаче кредитов

Банки выступили против новой инициативы депутатов Госдумы. Согласно идее парламентариев, финансовые учреждения обяжут информировать клиентов о причинах отказа в выдаче кредита, сообщает РБК.

Кредиторы считают, что это угрожает их интересам и вместе с тем ничем не помогает клиентам. Исходя из этого, банки попросили не принимать поправки в закон "О потребительском кредите".

Сейчас финансовые учреждения могут отказать в выдаче кредита без объяснения причины, а законопроект предлагает давать клиентам "мотивированное объяснение с причинами отказа". Так россияне смогут понять, что послужило основанием для отрицательного ответа. По мнению депутатов, это позволит потенциальным заемщикам устранить все недочеты.

Банк России готовит ответ на законопроект. Документ находится на стадии обсуждения.

Ранее эксперт рассказал россиянам, как лучше хранить деньги в 2021 году. Актуальными остаются недвижимость и валюта.