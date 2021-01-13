Жители Алтайского края пожаловались Владимиру Путину на огромные тарифы на отопление

Жители Горняка обратились к президенту России Владимиру Путину и пожаловались на непомерно высокие тарифы на тепловую энергию. В квитанциях за декабрь 2020 года многие из них увидели суммы в размере 10-13 тысяч рублей.

Видеообращение опубликовано в сообществе "Ешкин крот" в Instagram. Со слов горожан, в прошлом отопительном сезоне платежи за тепло не превышали 8 тысяч рублей в месяц, а после повышения тарифов летом 2020 года суммы стали катастрофическими. Люди пожаловались, что им и так не хватает денег даже на еду и лекарства, а теперь еще грозят долги перед энергетиками.

Горожане пришли на встречу к председателю Совета депутатов Юрию Федорищеву, однако его на месте не оказалось. После этого жители решили обратиться напрямую к президенту России с просьбой решить их проблему.

Напомним, что об этой ситуации стало известно еще 31 декабря 2020 года – тогда жители города показали видеозапись с квитанциями, согласно которым горожанам предлагают заплатить за отопление более 13 тысяч рублей.