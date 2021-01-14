Около 100 снегоуборочных машин чистят дороги Барнаула 14 января

До 100 единиц снегоуборочной техники, 24 из которых наемные, задействовали в уборке улиц Барнаула в четверг, 14 января. Также к работам привлекли 101 дворника и 37 грузчиков, которые вручную очищают подходы к пешеходным переходам, лестничные марши и остановки общественного транспорта.

В мэрии также сообщили, что в ночь на 14 января на городских улицах работали 152 снегоуборочные машины. С дорог убрали более 7,4 тыс. кубометров снега, а на обработку проезжей части израсходовали 126 тонн песчано-соляной смеси.

Отмечается, что снег вывозили с проспектов Ленина, Красноармейского, Строителей, площадей Баварина, Победы, участков улиц Молодежной, Димитрова, В. Кащеевой, Гущина, Кавалерийской, Островского, Балтийской, Ускова, Попова, Фомина, Чкалова, Г. Исакова, Сизова, Пионеров, Воровского, Змеиногорского тракта и других.

Ранее в Минтрансе Алтайского края сообщили, что все дорожные службы региона готовы к работе в период морозов и буранов.