Ученые назвали чувство, которое у умирающего человека "отключается" последним

Умирающие люди слышат все, что происходит вокруг них, до последнего мгновения своей жизни. К такому выводу пришли ученые из Университета Британской Колумбии. При этом не стали исключением и пациенты, находящиеся в бессознательном состоянии.
Неврологи изучили работу головного мозга умирающих людей. Для этого использовали специальное оборудование. В частности, ученые анализировали, как умирающий человек реагирует на музыку, пишут "Актуальные новости".
Специалисты пришли к выводу, что умирающие до последнего мгновения слышали, что происходит вокруг них. Теперь британские ученые хотят установить, как долго пациенты способны понимать все услышанное.
Как уже сообщал amic.ru, ранее американские ученые установили связь между временем для занятия сексом и долголетием.
Комментарии
да поняли мы все уже, поняли, что умирать не страшно!
именно для этого последнее время поднимаются и "изучаются" подобные темы?.. да?
Стесняюсь спросить, эти "ученые" на себе эксперименты ставили, али как?
слышать и слышать и понимать это как то совсем разное. Ну слышит он но не понимает, чем это отличается от того что не слышит? Но все равно интересно, продолжайте в том же духе.
Ха, открыватели! Это еще Беляев в своей "Голове профессора Доуэля писал"! Вкус у умирающего отключается первым, слух - последним.
жуть.во сне короче надо умирать иначе люто подофигеешь напоследок
когда наркоз дают, то уже ничего не видишь не осязаешь, но все слышишь, врачи думают, что ты в отключке. болтать начинают по работе, а я все помню)))
Думаете, они этого не знают?