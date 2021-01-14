Ученые назвали чувство, которое у умирающего человека "отключается" последним

Умирающие люди слышат все, что происходит вокруг них, до последнего мгновения своей жизни. К такому выводу пришли ученые из Университета Британской Колумбии. При этом не стали исключением и пациенты, находящиеся в бессознательном состоянии.

Неврологи изучили работу головного мозга умирающих людей. Для этого использовали специальное оборудование. В частности, ученые анализировали, как умирающий человек реагирует на музыку, пишут "Актуальные новости".

Специалисты пришли к выводу, что умирающие до последнего мгновения слышали, что происходит вокруг них. Теперь британские ученые хотят установить, как долго пациенты способны понимать все услышанное.

Как уже сообщал amic.ru, ранее американские ученые установили связь между временем для занятия сексом и долголетием.