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Новости

Ученые назвали чувство, которое у умирающего человека "отключается" последним

, ИА "Амител"
Это чувство сохраняется даже в бессознательном состоянии
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Умирающие люди слышат все, что происходит вокруг них, до последнего мгновения своей жизни. К такому выводу пришли ученые из Университета Британской Колумбии. При этом не стали исключением и пациенты, находящиеся в бессознательном состоянии.

Неврологи изучили работу головного мозга умирающих людей. Для этого использовали специальное оборудование. В частности, ученые анализировали, как умирающий человек реагирует на музыку, пишут "Актуальные новости".

Специалисты пришли к выводу, что умирающие до последнего мгновения слышали, что происходит вокруг них. Теперь британские ученые хотят установить, как долго пациенты способны понимать все услышанное.

Как уже сообщал amic.ru, ранее американские ученые установили связь между временем для занятия сексом и долголетием.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

14.01.2021 12:18
- гость -

да поняли мы все уже, поняли, что умирать не страшно!
именно для этого последнее время поднимаются и "изучаются" подобные темы?.. да?

14.01.2021 12:32
- гость -

Стесняюсь спросить, эти "ученые" на себе эксперименты ставили, али как?

14.01.2021 12:42
- гость -

слышать и слышать и понимать это как то совсем разное. Ну слышит он но не понимает, чем это отличается от того что не слышит? Но все равно интересно, продолжайте в том же духе.

14.01.2021 12:42
- гость -

Ха, открыватели! Это еще Беляев в своей "Голове профессора Доуэля писал"! Вкус у умирающего отключается первым, слух - последним.

14.01.2021 12:48
- гость -

жуть.во сне короче надо умирать иначе люто подофигеешь напоследок

14.01.2021 12:51
- гость -

когда наркоз дают, то уже ничего не видишь не осязаешь, но все слышишь, врачи думают, что ты в отключке. болтать начинают по работе, а я все помню)))

14.01.2021 13:00
- гость -

Думаете, они этого не знают?

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