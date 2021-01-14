Алтайский Минздрав соболезнует родным девочки, погибшей в Советской ЦРБ

Министерство здравоохранения Алтайского края выразило соболезнования семье Вари Голошубовой, которая умерла в Советской ЦРБ. Согласно заключению судмедэкспертизы, малышке проткнули легкое во время установки катетера в подключичную вену.

"Приносим искренние соболезнования родным и близким малышки. По данному случаю уже ведется ведомственная проверка с привлечением всех необходимых профильных специалистов, в ходе которой действиям медицинских работников будет дана оценка, виновные понесут наказание", – заявили в пресс-службе министерства.

Как уже сообщал amic.ru, семья Вари живет в Якутии. В новогодние каникулы Голошубовы гостили у родственников в Советском районе.

Трагедия произошла 11 января. Утром того дня малышка опрокинула на себя стакан с кипятком. Девочку госпитализировали в Советскую ЦРБ. Через несколько часов она погибла в реанимации.

По словам Регины Голошубовой, мамы девочки, она будет добиваться максимального наказания для врачей. По ее мнению, медики повели себя крайне непрофессионально.