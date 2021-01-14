Ольга Бузова назвала Владимира Путина идеалом мужчины

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что хотела бы лично познакомиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она рассказала в интервью "КП".
"Я бы долго готовилась, поскольку хочу оставить приятное впечатление. Но если бы сейчас в студию вошел Владимир Владимирович, я бы спросила: Вы меня знаете? Как вы ко мне относитесь? – призналась Бузова. – Мне нравятся такие сильные мужчины, как наш президент. В свое время он для меня был идеалом. Я думаю, многие девочки пережили влюбленность в главу нашей потрясающей страны. Он такой харизматичный".
Как уже сообщал amic.ru, ранее Бузова решила порадовать своих подписчиков в Instagram фото в бикини, однако столкнулась с волной критики. Фанаты не оценили ее фигуру.
Комментарии
да молодэс правильно
Никогда высоко ее не оценивал.
Так ей в Африку надо, там такого "сильного и харизматичного" шлака полно.
Вот лизнула так лизнула!
если бы она сказала по другому, то водный мотоцикл её стал бы недоступен...
была группа с выдающимся названием - поющие трусы. у нее была песня про ввп. у бузовой уровень трусов. поющих
Идеалом девушки ростом 176 см является человек старше в два раза, ниже на полголовы и мягко говоря невыразительной внешности... Может идеал для нее все же его должность?
Все логично. Прекрасная пара.
Завистники и дальше можете вырать свое фи, никому это не интересно.
Просто подумайте: кто Он и кто вы