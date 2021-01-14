Ольга Бузова назвала Владимира Путина идеалом мужчины

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что хотела бы лично познакомиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она рассказала в интервью "КП".

"Я бы долго готовилась, поскольку хочу оставить приятное впечатление. Но если бы сейчас в студию вошел Владимир Владимирович, я бы спросила: Вы меня знаете? Как вы ко мне относитесь? – призналась Бузова. – Мне нравятся такие сильные мужчины, как наш президент. В свое время он для меня был идеалом. Я думаю, многие девочки пережили влюбленность в главу нашей потрясающей страны. Он такой харизматичный".

Как уже сообщал amic.ru, ранее Бузова решила порадовать своих подписчиков в Instagram фото в бикини, однако столкнулась с волной критики. Фанаты не оценили ее фигуру.