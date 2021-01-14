Более 24 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 24 763 – до 3 495 816 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост инфицированных зафиксировали в Москве (+5893 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+3041) и Московской области (+1263). Алтайский край (+196) на 14 января занимает 35-ю строчку рейтинга.

Скончались за последние сутки 570 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 63 940 летальных случаев.

Выздоровели за весь период 2 882 044 человека. За последние 24 часа из больниц выписали 27 956 пациентов.