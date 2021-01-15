Блогер Илья Варламов рассказал о новом задержании в Южном Судане. Теперь его и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова заперли в отеле в центре Джубы, а других спутников задержали после посещения одного из местных племен.

Как пишет Варламов в своем Telegram-канале, он и Верзилов должны ждать результатов анализов на коронавирус в отеле. Остальной группе разрешили продолжить путешествие, однако их, в том числе и жену блогера, арестовали после посещения одного из местных племен и отправили на военную базу в Джубе.

"Самое интересное, что с ними должен быть арестован представитель министерства печати Южного Судана, который их сопровождал", – добавил Варламов.

Напомним, что 13 января блогера Илью Варламова и издателя "Медиазоны" Павла Верзилова арестовали в Южном Судане. По его словам, задержаны оказались также его жена Людмила и несколько попутчиков из России.