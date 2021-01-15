167 тысяч мигрантов зарегистрировали в одном помещении в Москве

В Москве раскрыли участников банды, которые помогали иностранцам незаконно проживать в городе. Об этом пишет РИА Новости.

По данным следствия, злоумышленники передали в полицию ложную информацию для миграционного учета. В доме на проспекте 40 лет Октября они незаконно "поселили" 167 тысяч человек и брали за свои услуги от 2,5 до 5 тысяч рублей.

В ближайшее время дело в отношении жителей Москвы будет направлено в суд.

Ранее amic.ru писал о том, что незаконную рубку 23 сырорастущих пихт и 16 сосен обнаружили в 25 километрах от села Ивановка. Ущерб составил почти 400 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления задержали 59-летнего мужчину.