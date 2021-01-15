Жители Алтайского края жалуются на холод в школах

Жители Алтайского края в сообществе Barnaul 22 рассказывают о том, что в некоторых школах региона очень холодно. Родители не хотят отпускать детей на учебу.

Так, жители села Гришковка пожаловались на местные школу и детский сад. По словам автора поста, температура воздуха в классах составляет 11-14 градусов, а в детском саду, где стоят обогреватели, температура держится на уровне 17 градусов. Дети, которые ходят на занятия, сразу начинают болеть.

Жительница Барнаула рассказала о проблемах с отоплением в столовой школы № 70. Женщина написала, что во всем здании тепло, но пищеблок не отапливается, и детям приходится есть в холоде.

Ранее amic.ru писал о том, что жители Горняка обратились к президенту России Владимиру Путину и пожаловались на непомерно высокие тарифы на тепловую энергию. В квитанциях за декабрь 2020 года многие из них увидели суммы в размере 10-13 тысяч рублей.