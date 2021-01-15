В Барнауле ребенок попал под машину и убежал с места аварии

В Барнауле ребенок попал под машину и сбежал. Об этом рассказали в региональном МВД.

Инцидент произошел в четверг, 14 января, около 14:10 на ул. Антона Петрова в районе дома № 112 на нерегулируемом пешеходном переходе у школы № 64. Белый Renault Logan наехал на ребенка. После этого мальчик сбежал с места аварии.

Тех, кто располагает какой-либо информацией по данному происшествию, просят сообщить по тел. ГИБДД: 393-605, 393-554, 391-090 либо обратиться по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.

Ранее похожая ситуация произошла в Рубцовске.