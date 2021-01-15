Пользователям смартфонов порекомендовали незамедлительно удалить целый ряд приложений. Дело в опасном трояне Rogue, которым могут быть заражены дополнения на девайсах.

Как сообщили эксперты по кибербезопасности компании Check Point, с помощью вируса кибермошенники похищают фотографии, сообщения, информацию о местоположении и номера из телефонной книги. Также злоумышленники могут делать скрины экрана, получить доступ к микрофону и камере устройства, сообщает ФАН.

Эксперты считают, что к зараженным приложениям относятся:

AppleProtect [se.spitfire.appleprotect.it];

Axgle [com.absolutelycold.axgle];

Buzz [org.thoughtcrime.securesms];

Google Play Service [com.demo.testinh];

Idea Security [com.demo.testing];

SecurIt [se.joscarsson.privify.spitfire];

SecurIt [sc.phoenix.securit];

Service [com.demo.testing];

Settings [com.hawkshawspy];

Settings [com.demo.testing];

Settings [com.services.deamon];

Wallpaper girls [com.demo.testing];

Wifi Pasword Cracker [com.services.deamon].

Второе имя приложения, которое указано в скобках, можно посмотреть в свойствах программы.