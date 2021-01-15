Пользователям смартфонов порекомендовали незамедлительно удалить целый ряд приложений. Дело в опасном трояне Rogue, которым могут быть заражены дополнения на девайсах.
Как сообщили эксперты по кибербезопасности компании Check Point, с помощью вируса кибермошенники похищают фотографии, сообщения, информацию о местоположении и номера из телефонной книги. Также злоумышленники могут делать скрины экрана, получить доступ к микрофону и камере устройства, сообщает ФАН.
Эксперты считают, что к зараженным приложениям относятся:
AppleProtect [se.spitfire.appleprotect.it];
Axgle [com.absolutelycold.axgle];
Buzz [org.thoughtcrime.securesms];
Google Play Service [com.demo.testinh];
Idea Security [com.demo.testing];
SecurIt [se.joscarsson.privify.spitfire];
SecurIt [sc.phoenix.securit];
Service [com.demo.testing];
Settings [com.hawkshawspy];
Settings [com.demo.testing];
Settings [com.services.deamon];
Wallpaper girls [com.demo.testing];
Wifi Pasword Cracker [com.services.deamon].
Второе имя приложения, которое указано в скобках, можно посмотреть в свойствах программы.
Комментарии
Ну тут ещё может быть, а может и не быть.
А вот все ништяки, которые по распоряжению правительства будут предустановлены.
Необходимо удалять, без раздумий.
Мне кажется, что точки даже введут такую услугу, как очистка от вредоносного ПО при покупке.
Что-то фейком попахивает. По крайней мере приложение "Settings" упоминающееся 3 раза меня смущает.
Google Play вообще на каждом андроид-смартфоне
Хорошо, что в айос не видишь этих внутренностей и не нужно копаться во всем этом овне. Бедные владельцы андроидофонов...