Более 3,5 млн жителей России заразились коронавирусом

24 715 новых случаев коронавируса выявили за минувшие сутки в России. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число лабораторно подтвержденных заражений в стране с начала эпидемии достигло 3 520 531.

Первое место по суточному приросту удерживает Москва (+5534), второе – Санкт-Петербург (+3094), третье – Московская область (+1361). Алтайский край, в котором на 15 января подтвердили 198 случаев инфицирования, занимает 35-е место по стране.

Выздоровели 27 636 человек, всего из больниц выписали 2 909 680 жителей страны.

С подтвержденным коронавирусом скончались еще 555 пациентов, общее число летальных исходов достигло 64 495.