14 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 14 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1728.

За прошедшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 198 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии достигло 35 950 человек. Выздоровели 32 207 человек (+105 за сутки).

Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 54, Бийск – 15, Рубцовск – 14, Славгород – 8, Новоалтайск, Романовский район – по 5 заболевших, Заринск, Волчихинский, Локтевский, Мамонтовский, Табунский районы – по 4 заболевших, Алейск, Белокуриха, Благовещенский, Бурлинский, Каменский, Косихинский, Кулундинский, Павловский, Первомайский, Поспелихинский, Родинский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Алтайский, Баевский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Ключевский, Михайловский, Новичихинский, Смоленский, Тальменский, Угловский, Усть-Калманский, Целинный районы – по 2 заболевших, Алейский, Бийский, Егорьевский, Краснощековский, Кытмановский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Советский, Тогульский, Топчихинский, Хабарский, Чарышский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 366 пациентов, из них 104 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 792 койки.