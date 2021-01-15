Массовое ДТП с участием шести авто парализовало движение на Змеиногорском тракте

Очевидцы в сообществе Barnaul 22 рассказали о массовой аварии, которая произошла на Змеиногорском тракте. По предварительным данным, столкнулись шесть автомобилей.

ДТП произошло в районе телецентра. Участники происшествия заблокировали три полосы, и движение в сторону поселка Южного оказалось перекрыто.

Официальной информации на момент публикации нет. Подробности будут позже.

Ранее amic.ru писал о том, что две иномарки столкнулись на трамвайных путях в Барнауле. Авария произошла на улице Советской Армии. На продолжительное время движение трамваев оказалось перекрыто в обе стороны. В результате происшествия никто не пострадал.