Жители Барнаула пожаловались на обледеневший тротуар

Жители города в сообществе "Barnaul22" рассказали о тротуаре, по которому невозможно ходить. Коммунальщики, по словам автора поста, никаких мер не предпринимают.

"На фото — состояние тротуара ул. Кутузова 44, 46, 48, затопило водой три дома, подтоплена территория, образовалась наледь на тротуаре. Исполнительная власть не принимает каких-либо мер, на звонки ответ: всё сделано, тротуар очищен, вода отведена. Есть ли какой-то контроль за исполнением работ?", — написал житель города под фотографией.

Жители домов просят обратить внимание на проблему.

Ранее жители Барнаула в социальных сетях пожаловались на отсутствие тротуара на улице Ляпидевского.