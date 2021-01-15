Минтруд предлагает повысить размер пособий, выплат и компенсаций в России

Российские власти рассматривают возможность с 1 февраля 2021 года повысить пособия, выплаты и компенсации некоторым категориям жителей страны. Согласно проекту Минтруда, коэффициент для индексации должен составлять 1,049, что основано на индексе потребительских цен на прошлый год.

Как пишет РИА Новости, увеличенные выплаты могут коснуться, например, граждан, пострадавших от радиации, ветеранов, инвалидов и других категорий льготников.

Напомним, что страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года выросли на 6,3% – примерно на тысячу рублей в месяц. При этом индексация в 2021 году прошла на месяц раньше определенного срока. Она была запланирована на 1 февраля.