На алтайской трассе полностью сгорел микроавтобус

Микроавтобус "Газель" сгорел на трассе в Рубцовском районе. Об этом в субботу, 16 января, рассказали очевидцы в паблике "Инцидент Рубцовск" в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что возгорание произошло около 05:30 на трассе за селом Новосклюиха. Как отметили в краевом ГУ МЧС, по предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание проводки. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, 15 января на Змеиногорском тракте в Барнауле произошло массовое ДТП. Тогда участники аварии заблокировали три полосы, и движение в сторону поселка Южного оказалось перекрыто. Отмечалось, что столкнулись шесть автомобилей.