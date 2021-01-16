Пьяный похоронный агент напал на бригаду скорой помощи в Барнауле

В Барнауле пьяный мужчина набросился на бригаду скорой помощи, приехавшей по вызову. Об этом в субботу, 16 января, рассказали очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

Все произошло в три часа утра по адресу ул. Георгия Исакова, 133а. Тогда медики выходили от пациента и у подъезда их стал оскорблять пьяный мужчина. Затем он умышленно разбил стекло машины скорой помощи. Врачи, в свою очередь, вызвали полицейских.

Стражи порядка задержали нарушителя. При этом он представился работником похоронного агентства по имени Роман. Мужчину увезли в отделение, а на месте также работали сотрудники СК.

Ранее в Москве полицейские застрелили мужчину, который напал на них с ножом. Отмечалось, что правоохранителей вызвали сотрудники скорой, прибывшие на вызов.