В Алтайском крае грузовик сбил пешехода во время обгона. Видео

36-летний житель Камня-на-Оби скончался в больнице после того, как его сбил грузовик. Об этом сообщают "Каменские известия".
Уточняется, что ДТП произошло в обед 15 января возле агротехникума. Тогда водитель Toyota Dyna при обгоне не справился с управлением и наехал на пешехода, который стоял на обочине.
В результате горожанин получил множественные переломы. Его в тяжелом состоянии доставили в Каменскую ЦРБ, где он скончался во второй половине дня.
Напомним, ранним утром 16 января на трассе в Рубцовском районе дотла сгорел микроавтобус "Газель". Как отмечали в краевом ГУ МЧС, инцидент произошел из-за замыкания проводки.
Комментарии
Да ладно вам мужика (водителя грузовика обвинять)обвинять. Ну с тупил малек, с кем не бывает.
"Мы все с вами люди - мы все тупим." (с) Пионер
Ну с тупил малек, с кем не бывает.
"Мы все с вами люди - мы все тупим." (с) Пионер
Водитель грузовика за то, что ступил понесет ответственность по всей строгости закона. Но это не значит, что больше ни один водитель грузовика больше тупить не будет. Семье погибшего - соболезнования.