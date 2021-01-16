В Алтайском крае грузовик сбил пешехода во время обгона. Видео

36-летний житель Камня-на-Оби скончался в больнице после того, как его сбил грузовик. Об этом сообщают "Каменские известия".

Уточняется, что ДТП произошло в обед 15 января возле агротехникума. Тогда водитель Toyota Dyna при обгоне не справился с управлением и наехал на пешехода, который стоял на обочине.

В результате горожанин получил множественные переломы. Его в тяжелом состоянии доставили в Каменскую ЦРБ, где он скончался во второй половине дня.

Напомним, ранним утром 16 января на трассе в Рубцовском районе дотла сгорел микроавтобус "Газель". Как отмечали в краевом ГУ МЧС, инцидент произошел из-за замыкания проводки.