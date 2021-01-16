Главного редактора СМИ убили в собственной квартире в Рязани

Главного редактора портала "Рязань.Лайф" Жанны Шепляковой нашли мертвой в собственной квартире, сообщает костромское издание k1news.ru. Ей было 33 года.

На теле женщины обнаружили 10 ножевых ранений. Травмы стали смертельными. С Шепляковой проживали двое детей. Их разыскивают правоохранители.

"Предположительно, Жанна погибла от рук собственного мужа, в ходе семейной ссоры", – пишет издание.

По информации портала, Шеплякова в последнее время проживала отдельно от супруга, с которым планировала развестись.

Ранее amic.ru писал, что 61-летнюю жительницу Родинского района подозревают в убийстве 62-летнего супруга. По версии следствия, женщина ударила мужчину топором, а после пыталась скрыть следы преступления.