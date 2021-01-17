Эксперт рассказал, как открыть примерзшую дверь в автомобиле

В холода вопрос открытия примерзшей дверцы автомобиля для водителей стоит особо остро. О решении проблемы рассказал автоэксперт Андрей Савин в беседе с порталом Autonews.

В первую очередь специалист призвал автолюбителей не дергать ручку из-за хрупкости пластиковых деталей замка. При этом причиной примерзания двери к кузову, по его словам, не всегда служит прилегающая резинка: также может замерзнуть оплетка или тросовые соединения внутри замка.

"Отогреть его внешним способом нельзя. В большинстве случаев люди дергают дверь и заканчивается это тем, что в районе крепления тросика к ручке водители срывают тросик и потом, даже отогрев автомобиль, они уже не смогут открыть дверь", – предупредил Савин.

В этом случае нужно попасть в салон через другую дверь и перегнать машину в теплое место, чтобы отогреть. Если механизм исправен, то благодаря прогреву все отойдет, в противном случае его придется заменить.

Помимо этого, иногда из-за замерзшей смазки из замка дверцы выскакивает защелкивающаяся "собачка". В этой ситуации необходимо прогреть машину и снова поработать механизмом – закрыть его и открыть магнитным ключом. Если смазка согрелась, "собачка" скроется, и дверь можно будет закрыть.

При этом Савин призывает не лить на замок кипяток и не сушить его феном. Если машину в зимний период помыли на мойке, то все видимые на ней отверстия нужно продуть, а резинки дверей обработать силиконом.

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