Алтайский край вошел в тройку лидеров по росту продаж авто

Рост продаж подержанных автомобилей в Алтайском крае составил 31,3%. Как сообщили amic.ru в "Авито Авто", по этому показателю регион входит в топ-3.

Более ощутимую динамику продемонстрировала только Новосибирская область, где количество соответствующих сделок выросло на 39%. Третье место занял еще один сибирский регион – Красноярский край.

Кроме того, Алтайский край сохранил единоличное лидерство по доступности автомобилей с пробегом. Их средняя цена составила 190 тысяч рублей. Для сравнения: в Москве этот показатель составляет 435 тысяч рублей, а в Ленинградской области – 380 тысяч рублей.

Самыми продаваемыми подержанными автомобилями в Алтайском крае стали ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, Toyota Corolla, ВАЗ 4х4 и Toyota Camry. Десятку замкнули еще пять моделей ВАЗ: 2110, 2109, 21099, 2115 и 2105.