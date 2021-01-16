"Он был счастлив". Водитель насмерть сбил собаку в Алтайском крае

Житель поселка Новые Зори в Павловском районе Алтайского края пожаловался на соседа, который насмерть сбил его собаку породы Чихуахуа.

"Остановившись около своего дома сосед, выходя из своего автомобиля не мог сдержать свои эмоции — он был счастлив, искренне улыбаясь, сказал моим детям, которым накануне, с той же улыбкой на лице сломал шалаш, что он передал папе, что собаку надо привязывать!", — заявил сельчанин.

В подтверждение своих слов он разместил в паблике "Инцидент Барнаул" видеозапись, на которой запечатлен момент наезда на собаку.

Мнения комментаторов разделились. Часть пользователей согласились с оценкой событий мужчины, в то время как другие не заметили злого умысла со стороны водителя.

Ранее amic.ru писал, что в ГИБДД Барнаула рассказали подробности наезда на ребенка на проспекте Ленина. Автомобиль Nissan Sunny сбил трех человек, которые переходили нерегулируемый пешеходный переход.