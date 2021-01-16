Россия возобновит авиасообщение с четырьмя странами

В связи с улучшением эпидемической обстановки с заболеваемостью коронавирусной инфекцией власти России приняли решение возобновить авиасообщение с четырьмя странами, сообщает РИА Новости.

Речь идет о Вьетнаме, Индии, Катаре и Финляндии. Три раза в неделю будут осуществляться полеты между Москвой и Доха, два раза – между Москвой и Ханой, Москвой и Дели, Москвой и Хельсинки, Санкт-Петербургом и Хельсинки. Рейсы начнутся с 27 января.

Ранее amic.ru писал, что в середине декабря ученые выявили в Великобритании новый штамм коронавируса, который распространяется гораздо быстрее прежнего. Из-за этого целый ряд государств, в том числе и Россия, прекратили авиасообщение с королевством.