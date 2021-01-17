Жестокое ДТП с пострадавшими произошло в центре Барнаула

Жестокое ДТП с участием "Нивы" и Mazda произошло вечером 16 января на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Молодежной в Барнауле.
Согласно видеозаписи, которую разместили в паблике "Инцидент Барнаул", в аварии как минимум пострадали несколько человек, один из которых оказался под отечественным автомобилем. Оба транспортных средства серьезно повреждены. Информация о подробностях столкновения и состоянии людей уточняется.
Как ранее сообщил amic.ru, 15 января в Камне-на-Оби возле агротехникума грузовик во время обгона сбил 36-летнего местного жителя. Горожанин получил множественные переломы. Его в тяжелом состоянии доставили в Каменскую ЦРБ, где он скончался во второй половине дня.
Комментарии
Нет пробок. Итог.
Может жёсткое всё-таки, а не ЖЕСТОКОЕ ДТП?
Именно жестокое!
нет там тойоты. там мазда премаси
Жестокость аварии зашкаливает.
Я бы даже сказал, садизм какой-то.
Амик, исправьте заголовок на "Садистское ДТП..."