Приходя, не гасите свет: кому и почему выгоден формальный суд БСК и мэрии Барнаула

Алтайские СМИ в течение всего прошлого года уделяли внимание судебному процессу между "Барнаульской сетевой компанией" и администрацией города. 18 января в Томске в 09:30 утра в апелляционном арбитражном суде рассматривают жалобу сетевой компании по этому вопросу. Как оказалось, громкие заголовки, в которых журналисты пытались искусственно столкнуть лбами обе стороны, не отражали самого главного – суд носит формальный характер. Процесс не грозил многолетним доверительным отношениям мэрии и БСК, но, оказывается, очень выгоден ПАО "МРСК Сибири" (бренд "Россети Сибирь"), которая уже много лет мечтает "зайти" в Барнаул и завладеть лакомым муниципальным имуществом. Как это может аукнуться городу – разбирался amic.ru.

Надежный партнер

В прошлом году краевой суд занял сторону барнаульских чиновников в бюрократическом споре с сетевиками. Для БСК происходящее – исключение из правил. Как отмечают в компании, БСК имеет безупречную репутацию и эффективность: за многие годы к ее работе не было нареканий ни у администрации города, ни у его жителей. "В Барнауле регулярно рвутся трубы, из кранов бежит ржавая вода, но о перебоях с электричеством можно узнать, пожалуй, только в учебниках истории", – напоминают представители компании. И подчеркивают, что БСК не нарушала условия договора аренды и всегда своевременно вносила платежи. Поэтому судебный процесс с администрацией Барнаула – формальность. "Журналисты, освещавшие судебный процесс, в попытке найти скандал на пустом месте даже не пытались обратиться за комментариями в БСК", – возмущены юристы организации.

В 2006 году между БСК и мэрией был заключен долгосрочный договор аренды муниципальных объектов электросетевого хозяйства. В их числе – трансформаторные подстанции, кабельные линии, земельные участки.

"Срок действия договора был определен до 31 марта 2021 года. В 2008 году стороны заключили дополнительное соглашение. Один из пунктов данного соглашения содержал увеличение срока аренды до 2031 года. В 2015 году этот договор был зарегистрирован в Росреестре. И до 2019 года не возникало никаких проблем по исполнению договора аренды. БСК старалась надлежащим образом исполнять свои обязательства, а город был надежным партнером. Возможно, именно поэтому обе стороны договора аренды и не придавали значения столь обсуждаемому сегодня допсоглашению", – пояснила юрист БСК Ирина Тишина.

По ее словам, в 2019 году в ходе переписки между двумя отделами горадминистрации – комитета по муниципальной собственности и комитета по земельным ресурсам – возникло недопонимание относительно продления срока договора аренды. Хотя на допсоглашении стоят подписи руководителей различных городских служб. Возможно, такой ажиотаж и обжалования продления срока аренды со стороны администрации города в суде возникли из-за формального подхода: срок договора аренды более 15 лет заключается с согласия городской думы. Фактически, поясняют юристы компании, иначе как пойти и признать дополнительное соглашение в части срока недействительным, администрация города поступить не могла.

Практически все лица, участвующие в подписании дополнительного соглашения, уже давно не работают ни в администрации города, ни в БСК. Возможно, в мэрии сами обратились в суд, а возможно, на администрацию надавила другая сетевая компания. Допсоглашение мешает МРСК "Сибири", которая безуспешно вела переговоры на предмет получения сетей, принадлежащих "Алтайкрайэнерго". После неудачи они приступили к следующему этапу – желанию "забрать" городские сети. Теперь все зависит от городских властей.

"Город доволен сотрудничеством"

В 2020 году в БСК провели огромное количество проверок сетевого хозяйства, обоснования установления тарифов. Сотрудники БСК считают, что это было организовано для поиска оснований, чтобы признать компанию недобросовестным арендатором. Освещение же судебных разбирательств, пояснили в компании, является одним из способов дискредитации БСК. На качество услуг, кстати, это никак не повлияло. Интересно, что пока в самой мэрии краевой столицы пояснили amic.ru, что не имеют претензий к таким "судебным" отношениям с партнером с безупречной репутацией.

Ряд СМИ попытались найти конфликт в этой истории. Так, выдвигалась версия, что БСК якобы могла сильно сэкономить на арендных платежах после 2021 года (так как платила бы их по старым расценкам). Юрист компании Ирина Тишина считает такое предположение беспочвенным и абсурдным.

"Цена определяется из рыночных отношений, а не является строго зафиксированной величиной и, как правило, после переоценки имущества, находящегося в аренде, оперативно корректируется", – говорит представитель компании.

По словам юриста БСК, компания в любом случае была готова к перезаключению контракта.

"Мы своевременно обратились в мэрию, чтобы пролонгировать наш договор. Город был доволен сотрудничеством, мы часто шли навстречу мэрии, в том числе и при форс-мажорных обстоятельствах. Поэтому когда в 2019 году на свет появилась эта история, мы были крайне удивлены", – рассказывает Тишина.

Лакомый кусочек для конкурента

Если арбитражный суд решит, что срок договора заканчивается в марте 2021 года, то может быть объявлен аукцион. Ситуацией непременно попытаются воспользоваться другие сетевые компании. Так, МРСК "Сибири" давно ведет агрессивную политику, "отхватывая" все больше сетей во многих регионах страны. По некоторым источникам, данная компания, давно работающая на рынке Алтайского края, ставит своей стратегической целью выход в краевой центр.

Как отметил эксперт, знакомый с ситуацией, такому крупному капиталу не нужно вести диалог со всеми игроками и со всем обществом, не нужно вникать в местную специфику, бюджетные и многие другие процессы. Достаточно заинтересовать нескольких человек, от которых зависит принятие конечного решения. Причем "дивиденды" в результате таких интервенций получает только руководство компаний, а не потребители, отметил источник. Такая ситуация с МРСК "Сибири", к слову, недавно происходила в Омской области, где компания долго пыталась заполучить муниципальное имущество. Не стал исключением, похоже, и Алтайский край. При этом приоритетом для МРСК является как раз Барнаул. Эксперты утверждают, что в краевом центре электросетевое хозяйство находится в образцовом состоянии, а значит, не потребует дополнительных инвестиций. Впрочем, на привлекательный лот могут найтись и другие претенденты.

Причем той же МРСК "Сибири", стремящейся к монополизации рынка, не интересны бесхозные сети, в которые нужно вкладывать ресурсы и с которых невозможно быстро собрать "сливки" в виде прибыли. Дочернему предприятию ПАО "Россети" не нужны были объекты электросетевого хозяйства Барнаула много лет назад. Сейчас же – после того как нынешний арендатор привел их в порядок – МРСК "Сибири" увидела для себя выгоду в судебном деле БСК и мэрии.

Для БСК сегодняшний процесс носит формальный характер. Юристов в данном случае заинтересовала позиция суда по поводу применения срока исковой давности: суд полагает, что исчислять начало срока нужно с того момента, как один комитет мэрии города рассказал другому, что последний, оказывается, в 2008 году продлил срок аренды, а с 2015 года это видно на сайте Росреестра. Юристы видят в этом плохую правовую тенденцию. Причем кафедра гражданского права алтайского госуниверситета давала заключение отличное от позиции суда по этому вопросу и соглашалась с мнением ответчика. Юрист Ирина Тишина пояснила, что обязательно будет присутствовать на процессе: ей очень интересно, какие основания применит вторая инстанция, чтобы поддержать решение своего коллеги. Потому что все полагают, что конкуренты не сидят сложа руки.

БСК считает, что важнейшим вопросом может явиться решение города не перезаключить договор аренды сетей на новый срок. И тогда перед БСК будет стоять трудная задача – понуждать многолетнего партнера по договору аренды заключить новый договор в суде. Действующее законодательство предоставило арендатору, чей договор без аукциона был заключен ранее 2008 года, преимущественное право на заключение нового договора аренды. БСК уже обратилась с заявлением о рассмотрении преимущественного права на заключение договора аренды на новый срок. Интересно, как в этой ситуации поступит администрация города? Какое давление на город и через кого будут оказывать конкуренты? Кстати, УВД Алтайского края рассматривает заявление лица по заключению допсоглашения, заявителя пока не удалось найти, но сотрудников БСК уже опросили.

Amic.ru продолжит следить за событиями.