Волна скидок на продукты ожидает россиян в ближайшее время

Январь в российских магазинах станет временем акций и скидок. Об этом рассказал доктор экономических наук Леонид Холод.

По словам эксперта, средний чек в январе у россиян гораздо меньше, чем в декабре, поскольку людям не нужно готовиться к праздникам и накрывать праздничные столы. Это подвигнет ретейлеров к тому, чтобы устанавливать большие скидки и увеличивать прибыль за счет объема продаж.

"Это делают, чтобы удержать объемы реализации и объемы производства. Если все остановится, то убытки будут больше, чем продажа по сниженной цене", – отметил Холод в беседе с радио Sputnik.

По его словам, в первую очередь скидки будут делать на праздничные продукты.