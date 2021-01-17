Россиянка распространяет в соцсетях сообщение о чипировании через вакцинацию

В Якутии полиция проводит проверку по факту распространения местной жительницей недостоверного сообщения в соцсетях. Россиянка пишет о том, что сотрудников силовых ведомств чипируют при вакцинации от коронавируса.

"Полицией проводится проверка в отношении уроженки Сунтарского района, которая распространила в одном из мессенджеров недостоверные сообщения о вакцинации от коронавирусной инфекции. Сотрудники полиции призывают граждан скептически относиться к непроверенной информации", – рассказал собеседник агентства РИА Новости.

Источник в правоохранительных органах отметил, что за распространение ложной информации женщине грозит административная ответственность.