Россиянка распространяет в соцсетях сообщение о чипировании через вакцинацию

В Якутии полиция проводит проверку по факту распространения местной жительницей недостоверного сообщения в соцсетях. Россиянка пишет о том, что сотрудников силовых ведомств чипируют при вакцинации от коронавируса.
"Полицией проводится проверка в отношении уроженки Сунтарского района, которая распространила в одном из мессенджеров недостоверные сообщения о вакцинации от коронавирусной инфекции. Сотрудники полиции призывают граждан скептически относиться к непроверенной информации", – рассказал собеседник агентства РИА Новости.
Источник в правоохранительных органах отметил, что за распространение ложной информации женщине грозит административная ответственность.
Комментарии
или чеканутая - есть такие, или в интересах соседнего государства 404. у них там это поставлено.
Так в мессенджере или соцсетях, это все-таки разные вещи, месенддеры не являются соцсетью.
Это чтобы она не залетела через чипирование от планитян.Планитяны коварнее короны.Могла бы и поблагодарить.
Сказка ложь да в ней намёк...