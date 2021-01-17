Автомобиль Росгвардии провалился в канаву в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о том, что автомобиль Росгвардии упал в траншею в Барнауле. Видеозапись происшествия опубликовали в паблике.

Автор поста уточнил, что инцидент произошел у дома по адресу Гущина, 175. Обстоятельства случившегося неизвестны.

Официальной информации на момент публикации нет.

Ранее amic,ru писал о том, что житель Усть-Пристанского района решил ночью проехать по льду на Оби и чуть не утонул. Мужчина проигнорировал знаки "Въезд на лед запрещен" и попал в полынью. Мужчине удалось выбраться на лед, однако транспортное средство почти сразу же погрузилось в воду.