Какао оказывает полезное влияние на работу мозга

Какао-бобы содержат флавонолы, которые способствуют улучшению когнитивных функций головного мозга. Это выяснили исследователи из Великобритании и США.

На момент проведения исследования было известно, что продукты, богатые флавонолами, оказывают благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему, однако специалистам удалось выяснить, что эти вещества также влияют на работу мозга. В исследовании приняли участие люди без вредных привычек, заболеваний сердца, мозга и дыхательных путей.

Ученые провели тесты на когнитивные функции до и после употребления какао. Участники эксперимента после употребления напитка справились с заданиями на 11% лучше тех, кто какао не пил, пишет ФАН.

Ранее amic.ru писал о том, что ученые нашли пользу в кофе и зеленом чае для людей, страдающих сахарным диабетом.