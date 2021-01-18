На время диеты вредные продукты нужно заменить на более полезные аналоги. Об этом рассказал британский эксперт в сфере фитнеса и правильного питания Даррен Кирби.

Так, вместо каш быстрого приготовления специалист посоветовал использовать обычные овсяные хлопья. Для вкуса можно добавить кленовый сироп и корицу.

Макароны можно заменить киноа. Помимо простого приготовления, эта крупа содержит большое количество протеина. Заменить картофель можно бататом, а маргарин и спред – обычными маслами.

Наконец, на диете необязательно отказываться от сладкого, но лучше в качестве лакомства выбирать темный шоколад с высоким содержанием какао, пишет Daily Express.

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