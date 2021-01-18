На время диеты вредные продукты нужно заменить на более полезные аналоги. Об этом рассказал британский эксперт в сфере фитнеса и правильного питания Даррен Кирби.
Так, вместо каш быстрого приготовления специалист посоветовал использовать обычные овсяные хлопья. Для вкуса можно добавить кленовый сироп и корицу.
Макароны можно заменить киноа. Помимо простого приготовления, эта крупа содержит большое количество протеина. Заменить картофель можно бататом, а маргарин и спред – обычными маслами.
Наконец, на диете необязательно отказываться от сладкого, но лучше в качестве лакомства выбирать темный шоколад с высоким содержанием какао, пишет Daily Express.
Как уже сообщал amic.ru, ранее британские ученые назвали чувство, которое у умирающего человека "отключается" последним.
Комментарии
Хде вы находите этик экспертов. ДокУмент есть у них, мне кажется вы вводите народонаселение в заблуждение.!!!
не, не! всё правильно! видишь на фото девушка похудела? кожа да кости... рёбра, лопатки как у клячи всё просматривается... значит работают эти продукты...
а будешь их покупать если найдёшь, то совсем есть перехочешь...
не на российскую зарплату все это покупать