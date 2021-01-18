Барнаульцам ограничили водоснабжение из-за коммунальной аварии

На время устранения повреждения на водоводе диаметром 800 мм рядом с домом № 107 на улице Малахова целому ряду потребителей ограничат водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе барнаульского водоканала.

В частности, в зоне пониженного водоснабжения оказались поселок Куета, проезд Южный Власихинский, улицы 2-я Северо-Западная, 42-й Краснознаменной Бригады, Власихинская, Гридасова, Новгородская, Панфиловцев, Советской Армии, Трактовая и Транзитная.

Также под ограничение попали часть жильцов домов, расположенных на Павловском тракте (до улицы Бабуркина), улицах Малахова (между Антона Петрова и Власихинской), Попова (от ул. Сергея Семенова до ул. Трактовой) и Энтузиастов (нечетная сторона).

Ранее amic.ru писал, что вышедшая на поверхность вода серьезно подтопила улицу Малахова. Устранением последствий порыва занимаются сотрудники МБУ "Автодорстрой". Более подробную информацию можно получить в компании "Росводоканал Барнаул" (тел. 282-200).