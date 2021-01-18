"Вот это море тут". В Барнауле затопило улицу Малахова

Барнаульцы пожаловались на подтопление проезжей части улицы Малахова, из-за которого образовалась пробка.

"На улице Малахова в районе Павловского тракта произошла коммунальная авария, – рассказал очевидец. – Движение затруднено. На месте работает аварийная бригада и экипаж ДПС".

Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Автор ролика явно впечатлен. "Вот это море тут", – прокомментировал он.

Ранее amic.ru писал, что "Росводоканал Барнаул" резко ответил на ироничное пожелание Telegram-канала мэрии краевой столицы совершить в 2021 году настоящий прорыв в сфере обслуживания коммунальных сетей, "а не как обычно". "Копирайтеру Telegram-канала администрации города" предложили поучаствовать в работе аварийной бригады.