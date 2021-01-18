Автомобиль встал на "лоб" в результате ДТП на Алтае

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай / 04.мвд.рф

Водитель автомобиля ВАЗ получил ранения в результате ДТП в Горном Алтае. По данным пресс-службы республиканского ГУ МВД, авария случилась в Усть-Коксинском районе около 22 часов 17 января.

"На 52-м километре автодороги "Подъезд Талда – Тюнгур (природный парк "Белуха")", 23-летний житель села Тюнгур, управляя автомобилем ВАЗ-21140, при движении со стороны с. Талда в направлении с. Усть-Кокса превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим наездом на дерево", – рассказали в полиции.

В результате аварии автолюбителя госпитализировали. В больнице у мужчины взяли анализ крови на наличие алкоголя. По факту ДТП стражи порядка проводят административное расследование.

Ранее на трассе Барнаул – Новосибирск в результате аварии погибли два человека. По предварительной версии, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу.