Число случаев коронавируса в мире перевалило за 95 миллионов

Число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 95 037 610, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Больше всего заболевших насчитывается в США (23,9 млн человек), Индии (10,5 млн) и Бразилии (8,4 млн). Следом идут Россия (3,5 млн), Великобритания (3,4 млн), Франция (2,9 млн), Турция (2,3 млн), Италия (2,3 млн), Испания (2,2 млн) и Германия (2 млн).

Выздоровели за весь период во всем мире 52 298 195 пациентов. Скончались от осложнений, вызванных инфекцией, 2 030 668 человек.

Ранее в России создали тест, позволяющий выявить коронавирус за полтора часа. По чувствительности и специфичности разработка не уступает классическим ПЦР-тестам, утверждают ученые.