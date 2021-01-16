В России создали тест, выявляющий коронавирус за полтора часа

Институт эпидемиологии Роспотребнадзора создал тест, позволяющий выявить коронавирус у человека в течение полутора часов, рассказал директор учреждения Василий Акимкин.

"Наш институт со специалистами других институтов разработали практически и опробовали тест на основе петлевой изотермической амплификации, который позволяет сократить время исследования в три-четыре раза, по чувствительности и специфичности не уступает классическим ПЦР, опробовано нашими институтами с положительной оценкой", — уточнил Акимкин (цитата по РИА Новости).

Ранее amic.ru писал, что первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса в России выявили в конце прошлого года у россиянина, который вернулся из Великобритании. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пациент чувствует себя хорошо.

Попова отметила, что существующие в России тесты выявляют и "британский" штамм, а используемые от него вакцины по-прежнему эффективно защищают от заражения.