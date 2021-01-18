В Бийске судят заявившего о "рейдерском захвате" экс-директора завода

Бывший директор Бийского механического завода, 71-летний Валерий Плотников, предстал перед судом по обвинению в невыплате зарплаты, повлекшей тяжкие последствия. Ему грозит до пяти лет колонии.

Экс-руководитель компании заявил "Тайге.инфо", что был лишен возможности управлять хозяйственной деятельностью предприятия вследствие "рейдерского захвата", в связи с чем не имел фактической возможности контролировать доходы и расходы компании.

"В октябре 2018 года был заключен договор о продаже 100% доли в уставном капитале за 79 млн рублей с отсрочкой исполнения платежа до 2020 года, – пояснила представитель Плотникова, юрист Светлана Матвеева. – В связи с наличием такой отсрочки регистрируется переход на долю до полного окончания расчета в залог. Залогодержателем является Плотников, залогодателем – Вадим Алексеев, который внес предоплату тремя векселями на 29 млн рублей, впоследствии – еще 10 млн рублей и остался должным еще два платежа по 20 млн рублей осенью 2019 и 2020 года".

Покупатель Алексеев предложил Плотникову назначить руководителем механического завода директора "Региона" Андрея Еникеева, что и было сделано. Плотников на время отошел от дел, но уже вскоре узнал, что Еникеев "начал работать не в интересах его "детища".

По словам Матвеевой, заказы "Региона" начали выполнять силами механического завода, вывозили сырье и распиливали станки на металлолом, выводили деньги со счетов. Еникеев ввел возглавляемую им компанию на территорию завода и передал основную часть его оборудования в аренду "Региону". Без станков выполнять свои заказы "мехзавод оказался не в состоянии, работа фактически была парализована, отметила юрист. В конце ноября 2018-го Плотников, который тогда еще был единственным собственником, убрал Еникеева с поста директора и вернулся к управлению заводом.

"30 января 2019 года ОМОН с оперативниками МВД, сотрудниками "Региона", Еникеевым, Алексеевым и поручителем по сделке о продаже предприятия Сергеем Синегубовым ворвались на завод и начали ломами и кувалдами разбивать закрытые двери, вскрывать сейфы, – пишет издание. – Люди разошлись по территории завода, при этом на предприятие никого, кроме Плотникова, находившегося там с утра, не пустили, даже его юриста, рассказал сам Плотников. Во время мероприятия сотрудники правоохранительных органов изъяли из сейфа директора его личные документы и при свидетелях передали их Еникееву. Также из сейфа отдела кадров вытащили доказательства хищения станков – их тоже отдали Еникееву".

Плотников назвал это рейдерским захватом и попытался через суд восстановить право управления заводом. Это удалось сделать только через девять месяцев, и фактически руководить предприятием Плотников стал только с октября 2019 года.

Чтобы восстановить работу предприятия, Плотников потратил личные средства, полученные от продажи завода, – более 20 млн рублей. Деньги пошли на то, чтобы срочно подключить тепло, не допустить отключения электроэнергии, закупить сырье и материалы, обеспечить выплату текущей зарплаты работникам, с апреля 2019 года не получавшим ее.

Однако полностью погасить задолженность не удалось. Плотников, получив полный расчет, передал управление и уволился в начале августа 2020-го, а через месяц ему предъявили обвинение в невыплате зарплаты в 2019 году.

По версии следствия, по вине Плотникова 58 сотрудников в 2019 году недополучили более 4 млн рублей зарплаты из-за образовавшейся задолженности. Следователи настаивают, что бывший директор мог погасить долги по зарплате, но использовал деньги иначе.

В частности, бизнесмен оплатил с расчетного счета предприятия налоги, кредитные обязательства завода, а в марте 2019 получил в свою пользу задолженность по заработной плате полугодовой давности.

"Но в марте 2019-го не было ни задолженности по зарплате перед работниками, ни предпосылок к ее формированию, – утверждает защита Плотникова. – Деньги на счетах были, заказы и материалы для их исполнения – тоже, что позволяло рассчитывать на пополнение счетов после отгрузки готовой продукции".

Защитники бывшего директора Бийского механического завода настаивают, что виновниками образования задолженности стали именно Алексеев с Еникеевым, которые уже перепродали предприятие и сейчас не имеют к нему никакого отношения. В частности, к кризису привел срыв контрактов и связанные с этим неустойки, а также не имеющий экономической выгоды простой предприятия.

Сторона защиты утверждает, что приказом Алексеева от 4 июня 2019 года объявлен простой "…с 5 июня 2019 года и на неопределенный срок для всех работников ООО "Механический завод", кроме службы безопасности", несмотря на наличие сырья и материалов, а также работников, готовых выполнять работу. К формированию долгов, в том числе и по зарплате, считает Плотников, привело и то, что, используя работников мехзавода для выполнения заказов "Региона", Еникеев оплату их труда возложил на завод.

"Кроме того, при Еникееве и Алексееве на мехзавод на полставки были трудоустроены 34 сотрудника "Региона", что следует из анализа документов компаний, который провело по заказу Плотникова консалтинговое агентство, – подчеркивают адвокаты экс-директора. – Это увеличило ежемесячный фонд оплаты труда на 1,3 млн рублей. В пересчете на период руководства Еникеева и Алексеева общая сумма превысила 13 млн рублей, чего хватило бы на оплату всех долгов перед сотрудниками".

Ранее amic.ru писал, что алтайское региональное отделение КПРФ обратилось к жителям края с призывом материально поддержать бывшего кандидата в президенты от партии Павла Грудинина. Партийцы также организовали раздачу листовок, в которых сообщают о "рейдерском захвате" предприятия.