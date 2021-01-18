Более 3000 жителей Алтайского края поставили прививку от коронавируса

В Алтайском крае приняли участие в вакцинации от коронавируса более 3000 человек. Об этом сообщила на пресс-конференции, посвященной старту массовой вакцинации от ковида на Алтае, главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Напомним, что в качестве вакцины используется отечественный препарат "Спутник V". Ставится прививка в два этапа с интервалом в 21 день. На сегодняшний день две дозы вакцины получили 1000 жителей Алтайского края.

"Для выработки массового иммунитета нужно вакцинировать не менее 30% населения. Как скоро мы достигнем этого показателя, сказать трудно. Все зависит от того, как откликнется население и как к нам будет поступать вакцина по разнарядке Министерства здравоохранения России", – отметила эпидемиолог.

При условии, что в Алтайском крае проживают около 2,3 млн человек, от коронавируса должны быть привиты около 700 тыс. жителей региона. Для этого необходимо 1,400 млн доз вакцины. К сведению: на сегодняшний день в край поступило 13 тыс. доз вакцины "Спутник V", а до 1 марта ожидается поступление еще 81,5 тыс. доз, уточнила Ирина Переладова.

Как уже сообщал amic.ru, 18 января в России началась массовая иммунизация населения старше 18 лет от коронавирусной инфекции. Алтайский край подключился к этому процессу пока не полностью: сейчас прививки от ковида делают в 19 поликлиниках и больницах региона, а всего, согласно планам алтайского Минздрава, вакцинацию будут проводить в 82 медорганизациях. Их список будет расширяться по мере поступления в регион новых партий вакцины и технической подготовки учреждений (больницы и поликлиники необходимо оснастить морозилками для хранения препарата).

Вакцинация от коронавируса является добровольной и бесплатной. Чтобы поставить прививку, человеку нужно обратиться в учреждение, где началась вакцинация, и записаться на прием. Противопоказания для прививки – острые респираторные заболевания и обострение хронических заболеваний. Также не рекомендуется делать прививку, если человек переболел ковидом менее чем полгода назад. Подробнее о том, как и где сделать прививку, читайте здесь.