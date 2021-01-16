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Хочу поставить прививку от ковида. Где и как?

, ИА "Амител"
В Алтайском крае вакцинация теперь проводится в 19 больницах и поликлиниках
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

С 14 января в Алтайском крае расширили список учреждений, в которых проводят вакцинацию против коронавируса. Теперь сделать прививку можно в 19 больницах и поликлиниках. Изначально их было четыре. Рассказываем, куда нужно обращаться, если вы решились на вакцинацию, как к ней подготовиться и какие возможны осложнения.

1
В каких городах и селах теперь делают прививки?

В Барнауле, Бийске, Рубцовске, Алейске, Новоалтайске, Заринске, Камне-на-Оби. А также в районных центрах Павловск и Тальменка.

Вот полный список учреждений:

г. Барнаул:

  • КГБУЗ "Городская поликлиника № 1" – (3852) 56-08-76 (телефон для записи)
  • КГБУЗ "Городская поликлиника № 3" – (3852) 56-09-36
  • КГБУЗ "Городская поликлиника № 14" – (3852) 56-09-22
  • КГБУЗ "Городская поликлиника № 9" – (3852) 56-00-09
  • КГБУЗ "Городская больница № 3" – (3852) 56-09-79
  • КГБУЗ "Городская больница № 5" – (3852) 56-09-46 (Кулагина)
  • КГБУЗ "Городская больница № 12" – (3852) 56-08-99
  • КГБУЗ "Городская больница № 11" – (3852) 56-08-78

г. Бийск:

  • КГБУЗ "Городская больница № 4" – (3854) 25-51-78
  • КГБУЗ "Центральная городская больница" – (3854) 37-53-39, 25-51-69

 

г. Рубцовск:

  • КГБУЗ "Городская больница № 1" – (38557) 53-8-99
  • КГБУЗ "Городская больница № 2" – (38557) 91-3-77

г. Новоалтайск:

  • КГБУЗ "Новоалтайская городская больница" – (38532) 45-4-64
  • КГБУЗ "Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева" – (38532) 79-6-78, 79-4-39

г. Заринск:

КГБУЗ "Заринская ЦРБ" – (38595) 42-4-44

г. Алейск:

  • КГБУЗ "Алейская ЦРБ" – (38553) 21-9-75

г. Камень-на-Оби:

КГБУЗ "Каменская ЦРБ" – (38584) 2-18-12

р. ц. Павловск:

  • КГБУЗ "Павловская ЦРБ" – (38581) 21-1-12

р. п. Тальменка:

  • КГБУЗ "Тальменская ЦРБ" – (38591) 22-5-97

Согласно планам Минздрава Алтайского края, вакцинацию будут проводить в 82 медицинских учреждениях, а также в мобильных передвижных комплексах. Как сообщили в ведомстве, география вакцинации будут расширяться по мере поступления новых партий вакцины.

2
Какую вакцину против ковида используют в Алтайском крае?

На сегодняшний день для вакцинации используется только один препарат отечественного производства – "Спутник V". Ставят его в два этапа. Вторую дозу вводят через 21 день.

Но у этой вакцины, по словам главного эпидемиолога края Ирины Переладовой, есть существенный минус – ее необходимо хранить при температуре от -18 до -20 градусов и в специальном оборудовании. А подходящей техники в нашем регионе немного. Если препарат хотя бы полчаса постоит при комнатной температуре, он становится бесполезным и даже опасным для человека. Такая "испорченная" вакцина может вызвать анафилактический шок, вплоть до летального исхода, предупреждает эпидемиолог.

Отмечается, что уже в этом году будет доступна еще одна российская вакцина – "ЭпиВакКорона". Она легко сохраняет свои свойства и при комнатной температуре. Но точные сроки, когда начнется вакцинация "ЭпиВакКороной", в Минздраве Алтайского края пока назвать не могут.

Более подробно о вакцинах можно прочитать здесь.

3
Есть ли какие-то ограничения?

Да. Во-первых, по возрасту. Детям ставить прививку нельзя. Вакцинация проводится с 18 лет.  Напомним, что раньше прививку не разрешали делать и пожилым людям старше 60 лет. Но к концу 2020 года безопасность и эффективность вакцины "Спутник V" для этой категории людей подтвердили во время экспертизы, и ограничения были сняты.

Во-вторых, есть ограничения по состоянию здоровья. В вакцинации вам откажут, если у вас аллергия на куриный белок и признаки ОРЗ. Кроме того, чтобы решить, допускать ли вас к прививке, медики измерят вам температуру, давление и сатурацию.

В-третьих, прививки не ставят тем, кто переболел ковидом менее чем полгода назад. Проверять будут по федеральному регистру переболевших.

 

4
Как записаться на прививку?
Позвоните в контакт-центр поликлиники или больницы, в которой вы хотите привиться. Вам нужно назвать свои ФИО и дату рождения, а оператор предложит свободные дату и время для вакцинации.
5
А процедура долгая?
Нет. По словам главного врача поликлиники № 1 г. Барнаула Елены Азаровой, весь процесс – от регистратуры до самой прививки – займет не больше 20 минут.
6
Можно прийти без записи?

Можно. Но тогда ожидать вакцинации придется в порядке живой очереди. А потому времени вы потратите еще больше, подчеркнула Азарова.

И все же лучше будет, если вы просто запишитесь по телефону. Корреспондент amic.ru проверил: это очень быстро и удобно. А если вы записались и понимаете, что не сможете попасть в назначенный час, позвоните еще раз и перенесите вакцинацию, советует специалист.

7
А о второй прививке мне напомнят?
Об этом вам напомнят на "Госуслугах", где после прививки нужно вести дневник самонаблюдения. Также накануне второго этапа вакцинации вам позвонят из медучреждения по месту жительства.
8
На какие побочные эффекты от "Спутника V" жалуются жители Алтайского края?

Жалоб не много, пояснила главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. По ее словам, среди побочных эффектов от прививки слабость и кратковременное повышение температуры. Сама Ирина Переладова, по ее словам (она еще осенью 2020 года сделала прививку) вообще не почувствовала никаких ухудшений.

Если у вас повысилась температура или ухудшилось самочувствие, врачи  рекомендуют обращаться в свою поликлинику.

Напомним, что управление Росздравнадзора по Алтайскому краю попросило медучреждения докладывать о побочных реакциях и неэффективности вакцины от коронавируса. Если врачи не будут передавать данные, то это могут квалифицировать как административное правонарушение со штрафом от 10 до 15 тысяч для сотрудников и от 30 до 70 тысяч рублей – для организаций.

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Автор:
Татьяна Труфанова корреспондент

Комментарии

16.01.2021 07:53
- гость -

Находишь забор с ржавым гвоздем, ударяешься об гвоздь жопой, все, привита.

16.01.2021 08:05
Гость

Где результаты третьего этапа исследования? Их нет, будут они только в мае. Пока нет результатов, нет понимания какие побочные эффекты. Пока нет такого понимания какое может быть массовое прививание?

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