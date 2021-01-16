Хочу поставить прививку от ковида. Где и как?

С 14 января в Алтайском крае расширили список учреждений, в которых проводят вакцинацию против коронавируса. Теперь сделать прививку можно в 19 больницах и поликлиниках. Изначально их было четыре. Рассказываем, куда нужно обращаться, если вы решились на вакцинацию, как к ней подготовиться и какие возможны осложнения.
В Барнауле, Бийске, Рубцовске, Алейске, Новоалтайске, Заринске, Камне-на-Оби. А также в районных центрах Павловск и Тальменка.
Вот полный список учреждений:
г. Барнаул:
- КГБУЗ "Городская поликлиника № 1" – (3852) 56-08-76 (телефон для записи)
- КГБУЗ "Городская поликлиника № 3" – (3852) 56-09-36
- КГБУЗ "Городская поликлиника № 14" – (3852) 56-09-22
- КГБУЗ "Городская поликлиника № 9" – (3852) 56-00-09
- КГБУЗ "Городская больница № 3" – (3852) 56-09-79
- КГБУЗ "Городская больница № 5" – (3852) 56-09-46 (Кулагина)
- КГБУЗ "Городская больница № 12" – (3852) 56-08-99
- КГБУЗ "Городская больница № 11" – (3852) 56-08-78
г. Бийск:
- КГБУЗ "Городская больница № 4" – (3854) 25-51-78
- КГБУЗ "Центральная городская больница" – (3854) 37-53-39, 25-51-69
г. Рубцовск:
- КГБУЗ "Городская больница № 1" – (38557) 53-8-99
- КГБУЗ "Городская больница № 2" – (38557) 91-3-77
г. Новоалтайск:
- КГБУЗ "Новоалтайская городская больница" – (38532) 45-4-64
- КГБУЗ "Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева" – (38532) 79-6-78, 79-4-39
г. Заринск:
КГБУЗ "Заринская ЦРБ" – (38595) 42-4-44
г. Алейск:
- КГБУЗ "Алейская ЦРБ" – (38553) 21-9-75
г. Камень-на-Оби:
КГБУЗ "Каменская ЦРБ" – (38584) 2-18-12
р. ц. Павловск:
- КГБУЗ "Павловская ЦРБ" – (38581) 21-1-12
р. п. Тальменка:
- КГБУЗ "Тальменская ЦРБ" – (38591) 22-5-97
Согласно планам Минздрава Алтайского края, вакцинацию будут проводить в 82 медицинских учреждениях, а также в мобильных передвижных комплексах. Как сообщили в ведомстве, география вакцинации будут расширяться по мере поступления новых партий вакцины.
На сегодняшний день для вакцинации используется только один препарат отечественного производства – "Спутник V". Ставят его в два этапа. Вторую дозу вводят через 21 день.
Но у этой вакцины, по словам главного эпидемиолога края Ирины Переладовой, есть существенный минус – ее необходимо хранить при температуре от -18 до -20 градусов и в специальном оборудовании. А подходящей техники в нашем регионе немного. Если препарат хотя бы полчаса постоит при комнатной температуре, он становится бесполезным и даже опасным для человека. Такая "испорченная" вакцина может вызвать анафилактический шок, вплоть до летального исхода, предупреждает эпидемиолог.
Отмечается, что уже в этом году будет доступна еще одна российская вакцина – "ЭпиВакКорона". Она легко сохраняет свои свойства и при комнатной температуре. Но точные сроки, когда начнется вакцинация "ЭпиВакКороной", в Минздраве Алтайского края пока назвать не могут.
Более подробно о вакцинах можно прочитать здесь.
Да. Во-первых, по возрасту. Детям ставить прививку нельзя. Вакцинация проводится с 18 лет. Напомним, что раньше прививку не разрешали делать и пожилым людям старше 60 лет. Но к концу 2020 года безопасность и эффективность вакцины "Спутник V" для этой категории людей подтвердили во время экспертизы, и ограничения были сняты.
Во-вторых, есть ограничения по состоянию здоровья. В вакцинации вам откажут, если у вас аллергия на куриный белок и признаки ОРЗ. Кроме того, чтобы решить, допускать ли вас к прививке, медики измерят вам температуру, давление и сатурацию.
В-третьих, прививки не ставят тем, кто переболел ковидом менее чем полгода назад. Проверять будут по федеральному регистру переболевших.
Можно. Но тогда ожидать вакцинации придется в порядке живой очереди. А потому времени вы потратите еще больше, подчеркнула Азарова.
И все же лучше будет, если вы просто запишитесь по телефону. Корреспондент amic.ru проверил: это очень быстро и удобно. А если вы записались и понимаете, что не сможете попасть в назначенный час, позвоните еще раз и перенесите вакцинацию, советует специалист.
Жалоб не много, пояснила главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. По ее словам, среди побочных эффектов от прививки слабость и кратковременное повышение температуры. Сама Ирина Переладова, по ее словам (она еще осенью 2020 года сделала прививку) вообще не почувствовала никаких ухудшений.
Если у вас повысилась температура или ухудшилось самочувствие, врачи рекомендуют обращаться в свою поликлинику.
Напомним, что управление Росздравнадзора по Алтайскому краю попросило медучреждения докладывать о побочных реакциях и неэффективности вакцины от коронавируса. Если врачи не будут передавать данные, то это могут квалифицировать как административное правонарушение со штрафом от 10 до 15 тысяч для сотрудников и от 30 до 70 тысяч рублей – для организаций.
Комментарии
Находишь забор с ржавым гвоздем, ударяешься об гвоздь жопой, все, привита.
Где результаты третьего этапа исследования? Их нет, будут они только в мае. Пока нет результатов, нет понимания какие побочные эффекты. Пока нет такого понимания какое может быть массовое прививание?