Хочу поставить прививку от ковида. Где и как?

Какую вакцину против ковида используют в Алтайском крае?

На сегодняшний день для вакцинации используется только один препарат отечественного производства – "Спутник V". Ставят его в два этапа. Вторую дозу вводят через 21 день.

Но у этой вакцины, по словам главного эпидемиолога края Ирины Переладовой, есть существенный минус – ее необходимо хранить при температуре от -18 до -20 градусов и в специальном оборудовании. А подходящей техники в нашем регионе немного. Если препарат хотя бы полчаса постоит при комнатной температуре, он становится бесполезным и даже опасным для человека. Такая "испорченная" вакцина может вызвать анафилактический шок, вплоть до летального исхода, предупреждает эпидемиолог.

Отмечается, что уже в этом году будет доступна еще одна российская вакцина – "ЭпиВакКорона". Она легко сохраняет свои свойства и при комнатной температуре. Но точные сроки, когда начнется вакцинация "ЭпиВакКороной", в Минздраве Алтайского края пока назвать не могут.

Более подробно о вакцинах можно прочитать здесь.