Госдолг Алтайского края превышает 1,85 млрд рублей

Уровень задолженности Алтайского края на начало 2021 года сохранился на уровне того же периода прошлого года. Сейчас госдолг региона составляет 1,857 млрд рублей. Об этом сообщают в краевом Минфине.

При этом наибольшая задолженность приходится на бюджетные кредиты, взятые Алтайским краем у федерального центра. Сумма составила 1,852 млрд рублей. Размер госгарантий остался на уровне 4,7 млн рублей.

Ранее amic.ru писал, что бюджет Барнаула на 2021 год вырос до рекордных значений, несмотря на трудности в экономике, вызванные пандемией. Но и расходы тоже увеличились: в следующем году город потратит свыше 16 млрд рублей, большей частью – традиционно – на "социалку".