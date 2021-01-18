"Не обращал внимания". Поезд насмерть сбил алтайского пенсионера

Грузовой поезд насмерть сбил пенсионера, когда тот возвращался из магазина по ж/д путям и не реагировал на звуковые сигналы. Инцидент произошел недалеко от станции Заринской ночью 18 января. Подробности смертельного наезда на местного жителя рассказали amic.ru в Алтайском линейном управлении МВД России на транспорте.

"Накануне 66-летний житель города Заринска употреблял алкогольные напитки со знакомым, после чего в ночное время отправился за спиртным в магазин, который находился вблизи железнодорожных путей, – уточнили в ведомстве. – Мужчина шел по железнодорожной насыпи и не обращал внимания на предупреждающие сигналы грузового поезда".

Экстренное торможение не помогло предотвратить наезда. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Транспортные полицейские призвали население соблюдать меры безопасности при нахождении рядом с железной дорогой.

В частности, запрещено:

– ходить по путям и вдоль них на расстоянии ближе пяти метров от крайнего рельса;

– переходить их перед приближающимся поездом;

– пересекать пути сразу после проезда поезда, не убедившись в отсутствии встречного поезда;

– пролезать под вагонами либо через автосцепки;

– ходить по ж/д мостам и тоннелям, если на них нет пешеходных дорожек;

– бежать по платформе рядом с двигающимся поездом.