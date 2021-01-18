"Не обращал внимания". Поезд насмерть сбил алтайского пенсионера

Грузовой поезд насмерть сбил пенсионера, когда тот возвращался из магазина по ж/д путям и не реагировал на звуковые сигналы. Инцидент произошел недалеко от станции Заринской ночью 18 января. Подробности смертельного наезда на местного жителя рассказали amic.ru в Алтайском линейном управлении МВД России на транспорте.
"Накануне 66-летний житель города Заринска употреблял алкогольные напитки со знакомым, после чего в ночное время отправился за спиртным в магазин, который находился вблизи железнодорожных путей, – уточнили в ведомстве. – Мужчина шел по железнодорожной насыпи и не обращал внимания на предупреждающие сигналы грузового поезда".
Экстренное торможение не помогло предотвратить наезда. От полученных травм пешеход скончался на месте.
Транспортные полицейские призвали население соблюдать меры безопасности при нахождении рядом с железной дорогой.
В частности, запрещено:
– ходить по путям и вдоль них на расстоянии ближе пяти метров от крайнего рельса;
– переходить их перед приближающимся поездом;
– пересекать пути сразу после проезда поезда, не убедившись в отсутствии встречного поезда;
– пролезать под вагонами либо через автосцепки;
– ходить по ж/д мостам и тоннелям, если на них нет пешеходных дорожек;
– бежать по платформе рядом с двигающимся поездом.
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