Патрули выставили возле незаконных крещенских купелей в Барнауле

Администрация Центрального района Барнаула, полиция и дружинники организовали дежурство в местах возможного несанкционированного купания в праздник Крещения. Правоохранители патрулируют пляж "Водный мир" и спорткомплекс "Первый".

Как пишет пресс-центр мэрии, барнаульцы могут искупаться только в одной купели на частной территории ООО "Центр по оздоровлению населения "Природа и Человек" в районе озера Пионерского, которая прошла проверки Роспотребнадзора и безопасна для посетителей

На площадке обеспечили меры безопасности для купающихся, установили раздевалки, работает баня. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в поселке Борзовая Заимка с 12:00 18 января до 9:00 20 января организовано одностороннее движение от дома на № 5а на улице Вербной до дома № 44a по улице Вечерней.

Напомним, что ранее в социальных сетях появилась информация об открытии 25-метровой проруби на "Водном мире" и бани с полуночи 19 января, однако позднее надзорные органы и власти Барнаула опровергли информацию об открытии второй купели.