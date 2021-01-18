Барнаульский пляж открестился от купели

Надзорные органы и власти Барнаула опровергли информацию об открытии второй купели в краевой столице, сообщает "Банкфакс".

Сообщение об открытии 25-метровой проруби на "Водном мире" (Правобережный тракт, 39) и бани с полуночи 19 января опубликовали в паблике Barnaul22 в социальной сети "ВКонтакте".

Однако опрошенные журналистами издания представители надзорных ведомств и городской администрации заявили, что проверки толщины льда и химического состава воды перед мероприятием не проводили, следовательно, официального разрешения на открытие купели дать не могли.

"По контактному номеру, указанному в справочнике 2ГИС, ответила девушка, которая сначала подтвердила, что является сотрудником "Водного мира", а после вопроса о купели стушевалась и заявила, что больше там не работает", — уточняет издание.

После запроса информации с представителем организации связался начальник ГО ЧС ПБ Барнаула, на что получил ответ, что никакой купели организовано не было. Представитель "Водного мира" назвал сообщения о готовящемся массовом купании дезинформацией. На место уже выехал специалист, чтобы убедиться в отсутствии организации массового мероприятия.

Как ранее писал amic.ru, в Барнауле на Крещение официально разрешили купание только в одном месте – на озере Пионерском в поселке Борзовая заимка. На Речном вокзале крещенский городок работать будет, но без омовения в купели. Власти приняли такое решение из соображений обеспечения безопасности населения от угрозы распространения коронавируса.