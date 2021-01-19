Мошенники начали обманывать россиян при помощи СНИЛСа

Мошенники могут проводить финансовые операции зная данные СНИЛС россиян. Об этом агентству "Прайм" рассказал вице-президента "Опоры России" Павел Сигал.

При помощи документа они могут оформить перевод денег в негосударственный фонд и получить за это вознаграждение.

"Таким же способом, узнав номер СНИЛС, обычный нечистоплотный агент НПФ может перевести вашу пенсию в другой фонд и получить агентское вознаграждение от 2 до 5 тысяч рублей. Поэтому не нужно сообщать эти данные никому, кем бы он ни представлялся", — сказал эксперт.

Он отметил, что вычислить мошенников можно по их действиям. Они часто давят на страх или на жалость.

Ранее amic.ru писал о том, что житель Алтайского края попался на уловку мошенников и перевел на "безопасный счет" 235 тысяч рублей.