Россиян предупредили о грядущем нашествии тараканов

В 2021 году россиян ждет два нашествия тараканов, заявила в интервью радио Sputnik заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.
Она уточнила, что это сезонное явление, свойственное насекомым. Первый пик придется на февраль 2021 года.
"Очередное нашествие тараканов в многоквартирные дома и их массовое разведение приходится на февраль, – констатировала Рославцева. – Это первый пик в году, а второй будет летом".
По словам специалиста, главной мерой защиты могут послужить сетки на вентиляционных отверстиях, которые не позволят насекомым проникнуть в жилье. В первую очередь, стоит обратить внимание на кухню и ванную комнату.
Для борьбы с уже проникнувшими в жилье тараканами Рославцева рекомендует использовать пищевые приманки, так как к ним у популяции наименьшая резистентность.
Ранее amic.ru писал, что тараканы вновь напомнили о себе барнаульцам, которые живут в многоэтажках на проспектах Строителей, Ленина, Социалистический, Красноармейский и других улицах в центре города.
Комментарии
Что курим?
не курим, а бабосы зарабатываем на лохах
Хоть с голода не умрем если что.
Они ведь весьма питательны
они куда то уходили?))
все на местах, согласно купленных билетов
по бльницам их полчищща
наверное горожане из больниц привезли в котомках
Держите квартиру в чистоте, и не будет никаких тараканов, если у жильцов в плинтусах дыры с кулак, почему там не жить им, и бардак на кухне