Россиян предупредили о грядущем нашествии тараканов

В 2021 году россиян ждет два нашествия тараканов, заявила в интервью радио Sputnik заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

Она уточнила, что это сезонное явление, свойственное насекомым. Первый пик придется на февраль 2021 года.

"Очередное нашествие тараканов в многоквартирные дома и их массовое разведение приходится на февраль, – констатировала Рославцева. – Это первый пик в году, а второй будет летом".

По словам специалиста, главной мерой защиты могут послужить сетки на вентиляционных отверстиях, которые не позволят насекомым проникнуть в жилье. В первую очередь, стоит обратить внимание на кухню и ванную комнату.

Для борьбы с уже проникнувшими в жилье тараканами Рославцева рекомендует использовать пищевые приманки, так как к ним у популяции наименьшая резистентность.

Ранее amic.ru писал, что тараканы вновь напомнили о себе барнаульцам, которые живут в многоэтажках на проспектах Строителей, Ленина, Социалистический, Красноармейский и других улицах в центре города.